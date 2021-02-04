Şanlıurfa'da maganda kurşunu can aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafasına "yorgun mermi" isabet eden genç yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Büyükkazanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Salih D., yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen Salih D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NİŞAN TÖRENİNDE AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLDÜ

Olayla ilgili araştırma yapan Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salih D.'nin başına, mahallede yapılan nişan töreni sırasında yakını olan 21 yaşındaki M.D. tarafından havaya ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin isabet ettiğini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.