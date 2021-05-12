Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Avcılar'da meydana gelen kazada, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Köprüsü Firüzköy Bulvarı istikametinde meydana gelen kazada, motosiklet savrularak sürücü ile birlikte bariyerin altına girdi.

MOTOSİKLET SAVRULDU

E-5’ten Firüzköy Bulvarına giden Kamil İnceoluk yönetimindeki 34 CVV 889 plakalı motosiklet, viraj almaya çalıştığı sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet savrularak sürücü ile birlikte bariyerin altına girerken, diğer sürücülerin müdahalesiyle bariyerin altından çıkarıldı.

Kazada, sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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VİRAJI ALAMAYINCA....

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Bariyerin altına giren motosiklet çıkarılarak kaldırıldı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Atakan Karakışla, “Arkadaş virajı alamayarak motosikletle birlikte bariyerin altına girdi. Sonra da ambulans falan geldi. Şuan ciddi bir şeyi görünmüyor ama hastaneye kaldırıldı” dedi.







