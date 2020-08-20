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    İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

    Drone ile evin bahçesinde bulunan 70 kök kenevir bitkisinin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.08.2020 - 16:22
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    İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

    İzmir'de jandarma, drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz ilçesinde A.A'nın Umurlu Mahallesi'ndeki evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

    DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

    Operasyonda, drone ile evin bahçesinde tespit edilen 70 kök kenevir bitkisi, evde ise 4 kilogram 576 gram kubar esrar ele geçirildi.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Ayrıca evde yarı otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve hassas terazi bulundu.

    Operasyonda, ev sahibi A.A. ile uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu belirlenen Z.A, A.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

    İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu ViDEO

    İzmir de drone destekli uyuşturucu operasyonu #1

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