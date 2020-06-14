2 genç dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'da denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerden birisi arkadaşları ve sahil işletmesi tarafından can simidine alınarak kıyıya getirilip kucaklanarak sahile çıkartıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Arena Halk Plajı'nda denize girmek için gelen sekiz kişilik gruptan ikisi uyarılara aldırmayarak, dalgalı olan denize girdi ve boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren İsmail K.'yı büfe işletmecileri ve cankurtaran denizden çıkardı.

GENCİN DURUMU İYİ

Genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi yaptı. Su yuttuğu anlaşılan ve tedavisi ambulansta yapılan gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uyarılara aldırmayıp, dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi İZLE

BİR BAŞKA KİŞİ DAHA KURTARILDI

Diğer taraftan, yine dalgaların arasında su yutan başka bir genç de arkadaşları tarafından sahile çıkartıldı.