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    'Neden geldin' sorusuna sinirlenip 2 kişiyi vurdu

    Bir şahıs, evde maç izlerken bir anda tartışıp arkadaşlarına silahlı saldırıda bulundu. 2 kişinin hayatını kaybetmesine 1 kişinin yaralanmasına sebep olurken verdiği ifade ise hayrete düşürdü.
    • 10.12.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 16:19
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    'Neden geldin' sorusuna sinirlenip 2 kişiyi vurdu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Soğanlı Mahallesi civarında bulunan hobi bahçelerindeki prefabrik evde Furkan Gazi adlı kişi, bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçını izleyen Ercan Bayram'ın yanında geldi.

    Bir müddet oturduktan sonra Furkan Gazi ile Ercan Bayram arasında tartışma çıktı.

    Tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü

    Bunun üzerine aracına yönelerek tabancasını alan Furkan Gazi, Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ye birer el ateş etti.

    3 kişi silahla vurup kanlar içinde bırakırken, Furkan Gazi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Neden geldin sorusuna sinirlenip 2 kişiyi vurdu #1

    İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller sırasında, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Şans eseri bacağından yaralanan Deniz K., yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Neden geldin sorusuna sinirlenip 2 kişiyi vurdu #2

    Polis ekipleri harekete geçti

    Yaşanan silahlı facia sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Gazi'nin peşine düşerek otomobilinin plakasını tespit etti.

    İstanbul istikametine doğru gitti tespit edilen araç, İstanbul- Bursa-İzmir otoyolu civarında durduruldu.

    Emniyetteki ifadesi hayrete düşürdü

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen Furkan Gazi'nin ifadesi şaşkınlık içinde bıraktı.

    Neden geldin sorusuna sinirlenip 2 kişiyi vurdu #3

    Tartışma "Neden geldin?" sorusundan dolayı çıktı

    Furkan Gazi, emniyetteki ilk ifadesinde hobi bahçesinde Dünya Kupası maçı izleyen arkadaşının yanına haber vermeden gittiğini, kendisine "Neden geldin?" diye sorulması üzerine tartışma çıktığını ve bunun ardından da tabancayla ateş ettiğini söyledi.

    Gazi'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.


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