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- 2 ton Antep fıstığı çalan şüpheliler yakalandı
2 ton Antep fıstığı çalan şüpheliler yakalandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ağaçlardan yaklaşık 2 ton Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 01.08.2020 - 02:08
Gaziantep İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karacun Mahallesi'nde A.K'ye (34) ait bahçedeki ağaçlardan Antep fıstığı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ
Civar mahallelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.
2 TON FISTIK, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Çalınan yaklaşık 2 ton Antep fıstığı, Nizip ilçesindeki bir fıstık kavlatma tesisinde ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.