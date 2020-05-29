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    2 yaşındaki çocuk araç altında kalarak, can verdi

    Şanlıurfa’da sürücüsünün park halindeyken çalıştırdıktan sonra fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Mustafa, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 10:24
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    2 yaşındaki çocuk araç altında kalarak, can verdi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde Nusret Sunkar, park halindeki 34 BM 5025 plakalı hafif ticari aracını çalıştırıp hareket ettiği sırada, sokakta oynayan 2 yaşındaki Mustafa Sonka önüne çıktı.

    Fark etmeyerek yola devam eden Sunkar, küçük çocuğa çarptı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Sürücü, çevredekilerin uyarısıyla çocuğa çarptığını anlayıp, araçtan indi. Ağır yaralanan minik Mustafa'yı aracına bindiren Sunkar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Sonka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

    2 yaşındaki çocuk araç altında kalarak, can verdi VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Acı haberi alan Sonka Ailesi, hastaneye akın edip uzun süre gözyaşı döktü. Polis, hastanede güvenlik önlemi alırken, sürücü Nusret Sunkar da gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

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