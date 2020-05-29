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2 yaşındaki çocuk araç altında kalarak, can verdi
Şanlıurfa’da sürücüsünün park halindeyken çalıştırdıktan sonra fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Mustafa, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
- DHA
- 29.05.2020 - 10:24
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde Nusret Sunkar, park halindeki 34 BM 5025 plakalı hafif ticari aracını çalıştırıp hareket ettiği sırada, sokakta oynayan 2 yaşındaki Mustafa Sonka önüne çıktı.
Fark etmeyerek yola devam eden Sunkar, küçük çocuğa çarptı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sürücü, çevredekilerin uyarısıyla çocuğa çarptığını anlayıp, araçtan indi. Ağır yaralanan minik Mustafa'yı aracına bindiren Sunkar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Sonka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
2 yaşındaki çocuk araç altında kalarak, can verdi VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Acı haberi alan Sonka Ailesi, hastaneye akın edip uzun süre gözyaşı döktü. Polis, hastanede güvenlik önlemi alırken, sürücü Nusret Sunkar da gözaltına alınıp emniyete götürüldü.