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    Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

    Aydos Ormanı'ndan yükselen dumanları gören çevre sakinleri, yangın ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanında yapılan müdahale sonucu, yangın büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 12:01
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    Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

    Aydos Ormanı, yangınlara karşı direnmeye devam ediyor.

    Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Kartal ilçesine yakın bölgedeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan müdahale etti.

    45 DAKİKADA SÖNDÜ

    Çevredeki vatandaşların da soğutma çalışmalarına katıldığı yangın, 45 dakikada söndürüldü.

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Polis ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi devam ediyor.

    2 HAFTADA 5'İNCİ YANGIN

    Geçtiğimiz günlerde de Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde inceleme başlattı

    Aydos Ormanı nda yangın çıktı #1

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