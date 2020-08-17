Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Aydos Ormanı'ndan yükselen dumanları gören çevre sakinleri, yangın ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanında yapılan müdahale sonucu, yangın büyümeden söndürüldü.