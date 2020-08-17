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Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
Aydos Ormanı'ndan yükselen dumanları gören çevre sakinleri, yangın ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanında yapılan müdahale sonucu, yangın büyümeden söndürüldü.
- İHA
- 17.08.2020 - 12:01
Aydos Ormanı, yangınlara karşı direnmeye devam ediyor.
Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Kartal ilçesine yakın bölgedeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan müdahale etti.
45 DAKİKADA SÖNDÜ
Çevredeki vatandaşların da soğutma çalışmalarına katıldığı yangın, 45 dakikada söndürüldü.
İNCELEME SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi devam ediyor.
2 HAFTADA 5'İNCİ YANGIN
Geçtiğimiz günlerde de Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde inceleme başlattı