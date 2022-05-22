2000 yılında kaybolan askere şehitlik unvanı verildi

Askerlik görevi sırasında kaybolan İsmet Işık'ın 21 yıl ardından 2 asker tarafından gasberilerek öldürülüğü ortaya çıkınca, şehitlik unvanı uygun görüldü.

Konyalı İsmet Işık, 2000 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yapmaya başladı.

Usta birliği olarak da kışlada kalan Işık, kantin sorumlusu yapıldı.

Çay içmeye diye çıkıp geri dönmedi

DHA'nın aktarımına göre Işık, 24 Haziran 2001'de bir arkadaşının yanına çay içmeye gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu.

800 TL alıp firar ettiği söylendi

Ertesi sabah askeri yetkililer, Konya'da yaşayan baba Durmuş Işık'ı arayıp, oğlunun kantindeki 800 lirayı alıp, firar ettiğini bildirdi.

O dönemde yapılan tüm aramalara rağmen İsmet Işık'ın izine rastlanmadı.

2 asker tarafından öldürüldüğü belirlendi

14 yıl sonra 2 asker tarafından gasbedilerek öldürüldüğü ortaya çıkan, kaybolduktan 19 yıl sonra ise kışlaya gömülen cesedinden geriye kalan kemikleri bulunan Piyade Er İsmet Işık'ın ailesi, oğullarının şehit kabul edilmesi için başvuruda bulundu.

21 yıl sonra şehit oldu

21 yıl sonra şehitlik unvanı Işık'a verildi. Işık için bugün öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve Kur’an-ı Kerim okundu.













