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    2003 yılındaki cinayetin katil zanlısı yakalandı

    Emniyet, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları takibe alıp adalete teslim ederken, 17 yıllık cinayetin zanlısı da yakalandı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 11:27
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    2003 yılındaki cinayetin katil zanlısı yakalandı #1

    Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, haklarında hapis cezası bulunan suçluları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

    Ekipler; adam öldürme suçundan 4 hükümlü şahıs, yağma- gasp suçundan 4 hükümlü şahıs, hırsızlık suçundan 18 hükümlü şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 hükümlü şahıs, kasten yaralama suçundan 3 hükümlü şahıs, taksirle ölüme neden olma suçundan 1 hükümlü şahıs, fuhuş suçundan 1 hükümlü şahıs, suç örgütüne üye olma suçundan 1 hükümlü şahıs, tehdit suçundan 1 hükümlü şahıs olmak üzere, 1 müebbet ve 206 yıl hapis cezasına hükümlü 40 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    22-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 78 kişi yakalandı.

    Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    17 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI

    Ekiplerce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Murat E.’nin, 2003 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısı olduğu öğrenildi. Kesinleşmiş müebbet cezası ile aranan zanlı, yakalanmasın ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    2003 yılındaki cinayetin katil zanlısı yakalandı #2

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