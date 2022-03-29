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    2006 yılında kayıp olarak aranan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu

    Niğde'de kayıp ihbarı verildiği gece eşiyle kavga ettiği öğrenilen kadının, kocası tarafından bedeninin parçalara bölünüp su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 15:32
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    2006 yılında kayıp olarak aranan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu

    Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2006 yılında yaşanan olayda, Serap Başer isimli kadın hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

    Durumun şüpheli olduğunu düşünen JASAT timi, Bor Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturmayı ilerletti.

    OLAY GECESİ, KOCANIN TARLAYA GÜBRE TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Ekiplerce yapılan araştırmalarda; kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği ve olay gecesi Ali Başer'in Leşkırı Mevkisindeki tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı.

    Kadının öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, araştırmasını tarla ve çevresine yöneltti.

    SU KUYUSUNDA 170 KEMİK PARÇASI BULUNDU

    Kadının cesedinin tarlanın 300 metre ilerisindeki 130 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyuna atılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, İl Özel İdaresinden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 kemik parçaları ve saç buldu.

    2006 yılında kayıp olarak aranan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu #1

    KADIN, AHIRDA UFAK PARÇALARA AYRILIP KUYUYA ATILDI

    Ekipler; kayıp ihbarının yapıldığı gün, kocasıyla kavga eden Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, ahırda küçük parçalara ayrılarak su kuyusuna atıldığını tespit etti.

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çıkarılan kemikleri, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

    CİNAYETİ İŞLEYEN KOCA 2008 YILINDA ÖLDÜ

    Zanlı, Ali Başer'in ise 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    2006 yılında kayıp olarak aranan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu #2

    2006 yılında kayıp olarak aranan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu #3

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    2006 yılında kayıp olarak aranan kadının kemikleri su kuyusunda bulundu #7


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