Güvenlik güçleri, 15 adrese eş zamanlı olarak terör örgütünün Suriye uzantısı olan 5 şüpheli ve örgütün yapılarını öven paylaşımlar yapan 10 şahsa yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır bölgelerinde başarıyla sürüyor.

Son olarak Mersin'de yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.

10 şüpheli için sabah saatlerinde baskın düzenlendi

Örgüt içerisinde fotoğrafları da bulunan şahıslar için harekete geçildi.

Öte yandan Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K. isimli şüphelilerine yönelik bu sabah baskın düzenlendi.

Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı VİDEO



15 adrese eş zamanlı operasyon

Özel Harekat ve drone desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi.

Arama çalışmaları sürüyor

Operasyon sırasında adreslerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları tutularak, güvenlik önlemi alındı.

İHA'nın aktarımına göre; ekiplerin, adreslerde aramaları devam ediyor.