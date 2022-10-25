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    Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

    Güvenlik güçleri, 15 adrese eş zamanlı olarak terör örgütünün Suriye uzantısı olan 5 şüpheli ve örgütün yapılarını öven paylaşımlar yapan 10 şahsa yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
    • 25.10.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:11
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    Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

    Terörle mücadele yurt içi ve sınır bölgelerinde başarıyla sürüyor.

    Son olarak Mersin'de yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.

    10 şüpheli için sabah saatlerinde baskın düzenlendi

    Örgüt içerisinde fotoğrafları da bulunan şahıslar için harekete geçildi.

    Öte yandan Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K. isimli şüphelilerine yönelik bu sabah baskın düzenlendi.

    Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı VİDEO

    Mersin de terör operasyonu: 15 gözaltı #1

    15 adrese eş zamanlı operasyon

    Özel Harekat ve drone desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi.

    Mersin de terör operasyonu: 15 gözaltı #2

    Arama çalışmaları sürüyor

    Operasyon sırasında adreslerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları tutularak, güvenlik önlemi alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; ekiplerin, adreslerde aramaları devam ediyor.

    Mersin de terör operasyonu: 15 gözaltı #3

    Mersin de terör operasyonu: 15 gözaltı #4

    Mersin de terör operasyonu: 15 gözaltı #5

    Mersin de terör operasyonu: 15 gözaltı #6


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