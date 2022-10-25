- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
- 25.10.2022 - 08:36
- Güncelleme : 25.10.2022 - 09:11
Terörle mücadele yurt içi ve sınır bölgelerinde başarıyla sürüyor.
Son olarak Mersin'de yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.
10 şüpheli için sabah saatlerinde baskın düzenlendi
Örgüt içerisinde fotoğrafları da bulunan şahıslar için harekete geçildi.
Öte yandan Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K. isimli şüphelilerine yönelik bu sabah baskın düzenlendi.
Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı VİDEO
15 adrese eş zamanlı operasyon
Özel Harekat ve drone desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi.
Arama çalışmaları sürüyor
Operasyon sırasında adreslerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları tutularak, güvenlik önlemi alındı.
İHA'nın aktarımına göre; ekiplerin, adreslerde aramaları devam ediyor.