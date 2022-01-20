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- 2018 yılından itibaren 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi
2018 yılından itibaren 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- DHA
- 20.01.2022 - 11:38
- Güncelleme : 20.01.2022 - 11:50
Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 20 OCAK 2018 yılından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını paylaştı.
Yapılan açıklamada şu şekilde:
"TSK TARAFINDAN HAREKAT BÖLGESİNDE 6 BİN 370 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
"4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı.20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi."