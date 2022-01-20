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2018 yılından itibaren 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

2018 yılından itibaren 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.