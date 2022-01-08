2021 yılında meydana gelen trafik kazası verileri: En çok sürücü kusurlu

2021 yılında meydana gelen trafik kazası verileri: En çok sürücü kusurlu

Geçen yıl meydana gelen 187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden olan unsurların başında sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Kaza verilerinde İstanbul ilk sırayı aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2021'de 187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 2 bin 422 vatandaş kaza yerinde hayatını kaybederken 276 bin 935 kişi ise yaralandı.

Kazaların 147 bin 331'i yerleşim yeri sınırlarında, 40 bin 193'ü ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

60 BİN 843'Ü YANDAN ÇARPMA

Türkiye genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 60 bin 843'ü yandan çarpma, 29 bin 980'i yayaya çarpma, 20 bin 932'si arkadan çarpma, 11 bin 538'i ise karşılıklı çarpışma sonucu oldu.

Diğer trafik kazalarından 91'i araçtan cisim düşmesi sonucu gerçekleşti.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 81 bin 832'si tek, 94 bin 605'i iki, 11 bin 87'si de çok araçlı kazalar olarak kayıtlara geçti.

SÜRÜCÜ KUSURLARI İLK SIRADA

Trafik kazalarına neden olan unsurlar içerisinde ilk sırada sürücü kusurları yer aldı. Ölümlü ve yaralamalı kazalarda toplam 194 bin 949 sürücü kusuru tutanaklara geçti.

Trafik kazalarında ayrıca 18 bin 351 yaya, 5 bin 726 araç, 1026 yol ve 3 bin 926 yolcu kusuru tespit edildi.

Tespit edilen sürücü kusurlarından “araçlarının hızını yol hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara göre ayarlamamak2 72 bin 943 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı 29 bin 349 ile “kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama” kusuru aldı.

Bunu 18 bin 451 kusurla “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak”, 16 bin 550 kusurla “arkadan çarpma”, 14 bin 927 ile “dönüş kurallarına uymama” takip etti.

CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIM

İstatistiklerde ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan araçların cinslerine göre dağılımı da yer aldı.

Buna göre, 151 bin 598 otomobil, 53 bin 874 motosiklet, 46 bin 158 kamyonet, 10 bin 411 motorlu bisiklet, 8 bin 887 bisiklet, 7 bin 148 minibüs, 6 bin 952' çekici, 6 bin 496 kamyon, 4 bin 872 otobüs, 2 bin 822 traktör, 380 iş makinesi, 344 ambulans, 199 tanker, 80 at arabası, 41 tren, 69 tramvay ile özel amaçlı 740 araç kazaya karıştı.

İLK SIRADA İSTANBUL

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımına göre ise geçen yıl 22 bin 225 ölümlü ve yaralamalı kazada 102 kişinin öldüğü, 27 bin 778 kişinin yaralandığı İstanbul ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl Ankara'da meydana gelen 12 bin 492 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 121 kişi hayatını kaybederken 17 bin 571 vatandaş yaralandı. 11 bin 319 kazanın meydana geldiği İzmir'de ise 119 kişi öldü, 14 bin 813 kişi yaralandı.

Geçen yıl ölümlü ve yaralamalı kazanın en az olduğu il ise Ardahan olarak kayıtlara geçti. Bu ilde bir yıl içerisinde meydana gelen 136 kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 261 kişi de yaralandı.

1 MİLYON 327 BİN 794 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik kazalarının azaltılması ve yol güvenliği için 24 saat görevde yapan trafik polisleri geçen yıl 19 milyon 491 bin 403 trafik ceza tutanağı düzenledi. Yazılan cezaların 15 milyon 699 bin 102'si araç plakasına, 3 milyon 769 bin 620'si sürücülere, 18 bin 9'u yolculara, 4 bin 672 si de yayalara uygulandı.

Ekipler denetimlerinde alkollü araç kullanan 174 bin 740, 100 ceza puanını dolduran 6 bin 673 ve 5 kez hız limitini aşan 763 sürücü hakkında işlem yaptı.

Denetimler sonucunda geçen yıl 1 milyon 327 bin 794 araç trafikten men edildi.