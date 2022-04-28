2021'den kalan faili meçhul tek cinayet de çözüldü

Geçen ocak ayında, polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'si aydınlatılırken, Denizli'de evine girdiği sırada Burak Durna'nın tabancayla öldürülmesini,n faili de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca ocak ayında yapılan yazılı açıklamada, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu 2021 yılında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamının çözüldüğü, 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı belirtildi. Çözülemeyen tek vakanın ise Denizli'de yaşandığı belirtildi.

Yan binadaki boş daireden ateş edildi

DHA'nın haberine göre; olay, 21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna'yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Özel ekip kuruldu

Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

2021'in faili meçhul tek cinayeti de çözüldü

Cinayet Büro ekipleri, Burak Durna'nın katil zanlısını tespit etmeyi başardı. Katil zanlısının, Burak Durna'nın yan komşusu Recep Horozoğlu olduğu belirleyen Cinayet Büro ekipleri, geçen 25 Nisan'da Horozoğlu'nu gözaltına aldı. Ayrıca Horozoğlu'na yardımcı oldukları iddiasıyla Halil A. ile Murat A. da gözaltına alındı. Tabancayla Durna'yı vurarak öldürdüğü ileri sürülen Horozoğlu, suçlamayı kabul etmezken, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer iki kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Katil zanlısı olduğu ileri sürülen Horozoğlu'nun Burak Durna ile daha önceden husumeti olduğu, bu nedenle pusu kurup öldürdüğü iddia edildi. Horozoğlu'nun alt katındaki boş daireye de girilmiş süsü verdiği ileri sürüldü. Katil zanlısının yakalanmasıyla Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde 2021 yılında faili meçhul kasten öldürme olayı da kalmadı.