2023 yılı için hac kesin kayıtları başladı

2 yıllık koronavirüs önlemleriyle geçen hac ibadetleri bu yıl normaline dönüyor.
Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve belli tedbirlerin kaldırıldığı bu ibadet döneminde Türkiye'den binlerce hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.
Bu kapsamda 2023 yılı içi hac kesin kayıtları da başladı.
Konuya ilişkin açıklama, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Açıklamada, "2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler." denildi.