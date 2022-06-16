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    209 Afgan sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi

    Sınır dışı edilecek 209 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
    • 16.06.2022 - 20:29
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    209 Afgan sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi

    Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

    Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

    İstanbul'a doğru yola çıktılar, ülkelerine dönüyorlar

    Sınır dışı edilecek 209 Afganistan uyruklu bugün işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

    AA'nın aktardığına göre Afganlar İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

    209 Afgan sınır dışı edilmek üzere Edirne den İstanbul a gönderildi #1

    209 Afgan sınır dışı edilmek üzere Edirne den İstanbul a gönderildi #2

    209 Afgan sınır dışı edilmek üzere Edirne den İstanbul a gönderildi #3

    209 Afgan sınır dışı edilmek üzere Edirne den İstanbul a gönderildi #4


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