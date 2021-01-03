Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
253.999
14.16%
EXEN Coin
10.70
-3.25%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Fatih'te iş hanında yangın: 1 ölü

    İstanbul Fatih'te bir iş hanında çıkan yangında, hanın bekçiliğini yaptığı öğrenilen 71 yaşındaki Mevlüt Türkan, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 03:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te iş hanında yangın: 1 ölü

     

    İstanbul'un Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi Balkapanı Sokak'ta bulunan 2 katlı bir iş hanında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede söndürülerek hanı kaplayan duman tahliye edildi.

    Fatih te iş hanında yangın: 1 ölü #1

    BEKÇİ, DUMANDAN BOĞULARAK CAN VERDİ

    Yanan yerde inceleme yapan ekipler, handa bekçilik yaptığı öğrenilen 71 yaşındaki Mevlüt Türkan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

    Fatih te iş hanında yangın: 1 ölü #2

    Fatih te iş hanında yangın: 1 ölü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir