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    Bursa'da sahte içki can aldı

    Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 14 kişiden 6'sı hayatını kaybederken, tedavi altındaki bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.
    • 18.11.2022 - 09:25
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    Bursa'da sahte içki can aldı

    Türkiye’de sahte içkiden ölümler artışa geçti..

    Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 6'ya yükseldi. 2 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Bursa'da geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesinde zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56)' nın sahte içkiden zehirlendiği öğrenildi.

    Ardından Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K.(56), Bülent D.(44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. da aynı şikayetle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    6 kişi hayatını kaybetti

    Hastanede tedavi altına alınan Şakir Çelik, Erol Oktay, Fuat İşcen, Necip Cece, Mahmut Akça ve bu sabah ise Erhan Sepek doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre, hastanede tedavisi devam eden hastalardan Fatih U. ve Murat K. taburcu edilirken, tedavi gören 6 kişiden 1'inin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

    Bursa da sahte içki can aldı #1

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