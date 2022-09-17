Petrol
91.6
0.81%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
365.809
0.03%
BTXN Coin
7.55
8.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    Terör örgütü DEAŞ adına para toplama, para transferi gibi faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • 17.09.2022 - 00:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip işlemleri ve MASAK raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda; DAEŞ terör örgütü adına para toplama, para transferi gibi örgüt adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca haklarında tahdit kaydı bulunan 9 yabancı şahıs hakkında da gerekli idari işlemlere başlanmış, ilgili birimlere sevki sağlanmıştır.

    Yakalanan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

    Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda;

    -Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kitap, sahte kimlik, pasaportlar ve 58 bin 950 Euro, 37 bin 600 TL, 400 Dolar nakit para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanmış, 2'si sınır dışı edilmiş, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

     

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #1

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #2


    2023 Ford Mustang tanıtıldı
    Otomobil

    2023 Ford Mustang tanıtıldı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Antalya'da avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi
    3. Sayfa

    Antalya'da avukattan narkotik baskınlı evlilik teklifi

    Görüş Bildir