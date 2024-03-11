219 bin Hataylı, Ramazan'ı konteynerde karşılıyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay'da vatandaşlar için 205 konteyner kent kuruldu.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden birisi de Hatay oldu.

Hatay'da birçok kişi hayatını kaybederken, birçok kişi ise evsiz kaldı.

Kentte vatandaşlar geçen yıl ramazan ayını çadırlarda, çok zor şartlarda karşıladı.

Aradan geçen 1 yılda çadır kentler kaldırılırken 205 konteyner kent kuruldu.

Banyo, mutfak gibi donanımları olan 79 bin 339 konteynere 219 bin kişi yerleştirildi.

Valilik, belediyeler ve Türk Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplu iftarlar ve yardım dağıtım organizasyonlarını planladı.

Kutsal ayı geçen yıla oranla faklı karşıladılar

Çocukların da ramazanı eğlenceli bir şekilde geçirmesi için birçok konteyner kentte tiyatro ve animasyon sahneleri kuruldu.

Yerleşik düzene uyum sağlayan ve ilk kez konteynerlerde ramazanı geçirecek olan Hataylılar, hala yaşadıkları acıların etkisi altında olsalar da bu kutsal ayı geçen yıla göre daha iyi şartlarda geçirmeyi umduklarını söyledi.

"Ramazan ayını bu yıl konteyner kentte geçireceğiz"

Depremde oturdukları ev ağır hasar gören, ailesinin yıkılan evinde ise annesi, babası ve ablasını kaybeden Müzeyyen Uluç, doğum nedeniyle kentten ayrıldıklarını ancak oğlunu kucağına aldıktan sonra eşiyle birlikte yeniden Hatay'a dönüp konteyner kentte yaşamaya başladıklarını anlattı.

Ramazan ayını geçen yıla göre daha rahat geçirmeyi umduklarını söyleyen Uluç, "Depremde evimiz ağır hasar aldı, zorlukla evimizden çıkabildik. O günlerde 6 aylık hamileydim. Hemen ailemin oturduğu aynı mahalledeki binaya geldik ancak bina yıkılmıştı. Bir hafta boyunca bina enkazında bekledik, arabada yatıp kalktık, bir haftanın ardından birer gün arayla annem, babam ve ablamın cenazeleri çıktı. Onları defnettikten sonra bebeğimin sağlık durumunu takip etmek için İstanbul’a gittik.

Orada doğumu yaptıktan sonra eşim ve çocuğumla beraber tekrar memleketimize döndük. Çünkü memleketimizi bırakamazdık. Döndükten sonra ilk etapta çadırda kaldık. İlerleyen zamanda konteynere çıktık. Şu anda oğlum ve eşimle konteynerde kalıyoruz. Oğlum benim şans meleğim, o beni hayata bağlıyor. Ramazan ayını bu yıl konteyner kentte geçireceğiz. Ramazan ayı geldiği için tabi ki heyecanlıyız, huzurluyuz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)