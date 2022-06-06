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Muğla'da orman yangını
Seydikemer ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan helikopterle müdahale ediliyor.
- 06.06.2022 - 14:59
Muğla'nın Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; saat 14.00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Alevlere havadan müdahale
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor.