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    Muğla'da orman yangını

    Seydikemer ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan helikopterle müdahale ediliyor.
    • 06.06.2022 - 14:59
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    Muğla'da orman yangını

    Muğla'nın Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.

    DHA'nın haberine göre; saat 14.00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

    Alevlere havadan müdahale

    Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor.

    Muğla da orman yangını #1


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