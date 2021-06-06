Antalya'da denizin dibi temizlendi

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Side Limanı'nda su altı temizliği yapıldı.

Antalya'da jandarma ekipleri ve serbest dalgıçlar, denizdeki kirliliğe karşı harekete geçti.

Dünya Çevre Günü'nde İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı ve Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü iş birliğinde Side Limanı su altı temizliği gerçekleştirildi.

CAM, PLASTİK, LASTİK...

SAK timinden 8, serbest dalgıçlardan da 8 olmak üzere toplam 16 dalgıcın katıldığı su altı temizliği çalışmasında denizden cam ve plastik şişeler, plastik torbalar, balıkçı malzemeleri, demir sürgü kapı parçası ve oto lastiği gibi çeşitli atık maddeler çıkarıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten gönüllülerden Gülseren Gürbüz, "Buradaki asıl amacımız toplumun her ferdinde yeşil doğa ve temiz çevre bilincinin gelişmesine bir katkı sağlamak." dedi.

Manavgat'ta deniz dibi temizliği ViDEO

"KİMSENİN BAŞINA GÖREVLİ DİKEMEYİZ"

İnsanların eliyle doğaya verilen zararı engellemek için kimsenin başına güvenlik görevlisinin konulamayacağını ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Ekolojik sisteme verdiğimiz zararların etkilerinin yaşandığı bir yüzyıldayız. Bizim insan eliyle verdiğimiz zararları kurumların eliyle temizlemek çok zor. Her ferdin başına bir kamu kurum görevlisi dikilemez. Bizim toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bugün yurdumuzun birçok yerinde hatta tüm dünyada bu tür etkinlikler düzenleniyor. Bizce sürekli bu tür etkinlikler düzenlenmeli."