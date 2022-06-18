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227 Afgan daha sınır dışı edildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 227 Afganistanlı kaçak göçmen, uçakla ülkesine gönderildi.
- 18.06.2022 - 14:46
Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren kaçak göçmenler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıyor.
Göç idaresine teslim edilen göçmenler, il müdürlükleri koordinesinde sınır dışı ediliyor.
Son olarak Çanakkale’de yakalanan 227 göçmen için İl Göç İdaresi Müdürlüğü harekete geçti.
227’si daha sınır dışı edildi
Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim atlında bulunan Afganistanlı kaçak göçmenler, Çanakkale Havalimanı'na götürüldü.
Afgan göçmenler, uçakla sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildi.