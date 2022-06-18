Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
337.963
-7.16%
BTXN Coin
7.78
-6.71%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    227 Afgan daha sınır dışı edildi

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 227 Afganistanlı kaçak göçmen, uçakla ülkesine gönderildi.
    • 18.06.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    227 Afgan daha sınır dışı edildi

    Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren kaçak göçmenler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıyor.

    Göç idaresine teslim edilen göçmenler, il müdürlükleri koordinesinde sınır dışı ediliyor.

    Son olarak Çanakkale’de yakalanan 227 göçmen için İl Göç İdaresi Müdürlüğü harekete geçti.

    227’si daha sınır dışı edildi

    Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim atlında bulunan Afganistanlı kaçak göçmenler, Çanakkale Havalimanı'na götürüldü.

    Afgan göçmenler, uçakla sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildi.

    227 Afgan daha sınır dışı edildi #1

    227 Afgan daha sınır dışı edildi #2

    227 Afgan daha sınır dışı edildi #3

    227 Afgan daha sınır dışı edildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Vebitcoin soruşturması iddianamesi kabul edildi
    3. Sayfa

    Vebitcoin soruşturması iddianamesi kabul edildi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Eskişehir’de kablo hırsızını dövmesi yakalattı
    3. Sayfa

    Eskişehir’de kablo hırsızını dövmesi yakalattı

    Görüş Bildir