Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği

Diyarbakır sokakları, bayram öncesi en sessiz günlerini yaşıyor.

Türkiye genelinde devam eden tam kapanma uygulaması, Ramazan Bayramı'nda da sürecek.

Kapanmanın uygulandığı Diyarbakır'da da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

KAPANMANIN 13'NCÜ GÜNÜNDE DE SOKAKLAR BOŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 13’üncü gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Güvenlik güçleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyerek, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.



