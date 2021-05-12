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    Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği

    Diyarbakır sokakları, bayram öncesi en sessiz günlerini yaşıyor.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 10:21
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    Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği

    Türkiye genelinde devam eden tam kapanma uygulaması, Ramazan Bayramı'nda da sürecek.

    Kapanmanın uygulandığı Diyarbakır'da da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

    KAPANMANIN 13'NCÜ GÜNÜNDE DE SOKAKLAR BOŞ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 13’üncü gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

    Diyarbakır da tam kapanma sessizliği #1

    KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

    Güvenlik güçleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyerek, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

    Diyarbakır da tam kapanma sessizliği #2

    Diyarbakır da tam kapanma sessizliği #3

    Diyarbakır da tam kapanma sessizliği #4

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