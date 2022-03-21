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Adıyaman’da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Adıyaman’da yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Adıyaman’da, yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, otomobili ile refüje çarptı.