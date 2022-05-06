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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

    Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
    • 06.05.2022 - 01:27
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

    Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A.'yı yakaladı.

    5 kişi yakalandı

    DHA'nın haberine göre; FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 5 FETÖ cü yakalandı #1

     

     


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