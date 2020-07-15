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Çanakkale'de orman yangını
Gelibolu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 5 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 14:51
Çanakkale Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan ve Sazlıdere Köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
MÜDAHALELER SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına 5 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmeye başlandı.
Çanakkale'de orman yangını VİDEO