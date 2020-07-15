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    Çanakkale'de orman yangını

    Gelibolu ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 5 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 14:51
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