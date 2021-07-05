Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

EREN-14 Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile devam eden EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Uluyol/1 Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“3 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Uluyol köyü mevkiinde İHA desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Aynı gün J-SİHA ile yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.





ELE GEÇİRİLENLER

4 Temmuz 2021 günü hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH unsurları tarafından; 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği dürbünü, 4 adet savunma tipi el bombası, 1 adet termal kamera, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”