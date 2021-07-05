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    Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    EREN-14 Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 09:40
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    Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Hakkari Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile devam eden EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Uluyol/1 Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Valilik, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “3 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Uluyol köyü mevkiinde İHA desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Aynı gün J-SİHA ile yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

    Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    4 Temmuz 2021 günü hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH unsurları tarafından; 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği dürbünü, 4 adet savunma tipi el bombası, 1 adet termal kamera, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir.

    Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

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