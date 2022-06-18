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    İstanbul’da araç bariyerlere saplandı

    Tuzla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere saplanan otomobilinde sıkıştı. Kaza sonrasında bulunan hız göstergesinin 140 km'yi gösterdiği görüldü.
    • 18.06.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 16:03
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    İstanbul’da araç bariyerlere saplandı

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde, aşırı hız eşine az rastlanır bir kazaya neden oldu.

    Orhanlı TEM Bağlantı Yolu’nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere saplandı.

    Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

    Sıkıştığı yerden kurtarıldı

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu’yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı.

    Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Hız göstergesi 140 km'de takılı kalmış

    DHA'nın haberine göre yapılan incelemelerde otomobile ait hız göstergesinin 140 olduğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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