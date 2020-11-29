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    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar

    Balıkesir'de sahte 240 adet Osmanlı sikkesini 25 bin TL’ye satan 7 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 02:13
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    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar

     

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Mustafa A.'yı (23), 24 Kasım Salı günü, cep telefonundan arayan şüpheliler, yaptıkları kazıda küp dolusu Osmanlı sikkesi bulduklarını ve uygun fiyata satacaklarını söyledi.

    240 SAHTE SİKKEYİ 25 BİN LİRAYA SATTILAR

    Dolandırıcılar, buluştukları Mustafa A.’ya buldukları sikkelerden birini kuyumcuda bozdurarak paraya çevirdiklerini belirtip, güven kazandı. Sahte 240 Osmanlı sikkesini 25 bin TL'ye Mustafa A.’ya sattı.

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #1

    SAHTE OLDUĞUNU ANLAYINCA POLİSE GİTTİ

    Sikkelerin sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Mustafa A. da Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobil ile adreslerini belirledi.

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #2

    7 KİŞİ YAKALANDI

    Akçay İkizçay Mahallesi 3078 Sokak'ta bulunan adresi takibe alan polis ekipleri, Sait D. (36), Mahmut D. (39), Halil K. (53), Orhan G. (24), Osman Ö. (19), Ayhan G. (61) ve İlyas T.’yi (35) eve girmek üzereyken yakaladı. Sait D., Mahmut D., Halil K., Orhan G. ve Osman Ö. gözaltına alındı.

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #3

    352 SAHTE SİKKE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

    Ev ve otomobilde yapılan aramada sahte 352 Osmanlı sikkesi, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 11 telefon, 3500 TL ve adres ile isim listesi bulunan dokümanlar ele geçirildi.

    5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #4

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #5

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #6

    240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar #7

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