240 sahte Osmanlı sikkesini 25 bin liraya sattılar

Balıkesir'de sahte 240 adet Osmanlı sikkesini 25 bin TL’ye satan 7 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Mustafa A.'yı (23), 24 Kasım Salı günü, cep telefonundan arayan şüpheliler, yaptıkları kazıda küp dolusu Osmanlı sikkesi bulduklarını ve uygun fiyata satacaklarını söyledi.

240 SAHTE SİKKEYİ 25 BİN LİRAYA SATTILAR

Dolandırıcılar, buluştukları Mustafa A.’ya buldukları sikkelerden birini kuyumcuda bozdurarak paraya çevirdiklerini belirtip, güven kazandı. Sahte 240 Osmanlı sikkesini 25 bin TL'ye Mustafa A.’ya sattı.

SAHTE OLDUĞUNU ANLAYINCA POLİSE GİTTİ

Sikkelerin sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Mustafa A. da Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobil ile adreslerini belirledi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Akçay İkizçay Mahallesi 3078 Sokak'ta bulunan adresi takibe alan polis ekipleri, Sait D. (36), Mahmut D. (39), Halil K. (53), Orhan G. (24), Osman Ö. (19), Ayhan G. (61) ve İlyas T.’yi (35) eve girmek üzereyken yakaladı. Sait D., Mahmut D., Halil K., Orhan G. ve Osman Ö. gözaltına alındı.

352 SAHTE SİKKE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve otomobilde yapılan aramada sahte 352 Osmanlı sikkesi, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 11 telefon, 3500 TL ve adres ile isim listesi bulunan dokümanlar ele geçirildi.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.