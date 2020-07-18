Adana'da kaçak içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.