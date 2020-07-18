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Adana'da kaçak içki operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 18.07.2020 - 12:55
Adana'da kaçak içki ve alkol üretenlere operasyon düzenlendi.
Merkez Seyhan ilçesi, Hürryet Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
LİTRELERCE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRLDİ
Polis, 165 şişe sahte içki, 150 litre kaçak etil alkol, 250 sahte içki şişesi bandrolü, 150 içki şişesi kapağı ve 110 boş şişe ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ç. emniyete götürüldü.
Adana'da kaçak içki operasyonu - VİDEO