Birlikte yaşadığı kadının yakınlarının saldırısına uğrayan Ümit A., sırtından bıçaklandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı’nda, geçtiğimiz günlerde İscehisar ilçesinden gelen bir kadınla yaşamaya başladığı iddia edilen Ümit A. ile kadının yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kadının yakınları, Ümit A.'ya ve yanındaki arkadaşına saldırdı.

Çevredeki vatandaşların tarafları ayırma çabaları başarısız oldu.

Ümit A., aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kalırken elbiseleri de paramparça oldu.

OTOMOBİLE BİNEREK BÖLGEDEN AYRILDI

Ruhi S. isimli bir şahıs, Ümit A.’nın yere düşmesini fırsat bilerek Ümit A.’nın kafasını tuttu ve sırtına bıçak sapladı.

Ardından elindeki bıçağı Ümit A.’ya doğru savuran Ruhi S., tehditler savurmasının ardından yanındakilerle birlikte otomobile binerek bölgeden ayrıldı.

Kavga anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga anları kamerada VİDEO



HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümit A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen biri 16 yaşında 3 kişi gözaltına alındı.