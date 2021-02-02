İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Sürücüler ve evlerindeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye Başkanı Soyer, uyarılarda bulundu.

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İzmir'de sağanak su birikintilerine neden oldu ViDEO

OTOBÜS DURAKLARI SU ALTINDA KALDI

Kentin bazı noktalarında biriken su, kaldırım seviyesini aştı. Birçok evin zemin katı su altında kaldı.

Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında bekleyenler, duraklara su dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

EVLERİ SU BASTI

Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı.

Fahrettin Altay Mahallesi 65/11 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

"EVDEN ÇIKMAYIN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın." uyarısı yapıldı.

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların ise su da kaldığı görüldü.

İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için su pompalarıyla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu.

SOKAKLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Taşan dere nedeniyle bir sokak su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı.

Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

"BÖYLE AFET GÖRMEDİM"

Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar." dedi.

Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak artık artığını ifade etti.

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu FOTO GALERi

TUNÇ SOYER: EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İzmir için yoğun yağış ve fırtına uyarısı var. Ekiplerimiz hiçbir mağduriyet yaşanmaması için gece boyunca görev başında olacak. Sokakta kalan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 361 00 82 numarasından güçsüzler evimize ulaşabilir." dedi.

"ZORUNLU OLMAYANLAR TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Derelerin taştığını, ekiplerin gece boyunca teyakkuzda olduğunu belirten Soyer, "Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın." ifadesini kullandı.

Soyer ayrıca, İzmir Ulaşım Merkezi'nden (İZUM) çeşitli güzergahların görüntüsünü paylaştı.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Karşıyaka ilçesinde de sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Kent içi ulaşımda önemli noktalar arasında yer alan, aynı zamanda İzmir-Çanakkale kara yolu da olan Anadolu Caddesi'nde yolun su dolması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

Yol çevresindeki alanlara park edilmiş araçlar sular içinde kaldı. Cemal Gürsel Caddesi'nde de yoğun su birikintisi görüldü. Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu.

Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü. Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı. Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı.

İZBAN SEFERLERİ DURDU

Öte yandan İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu.