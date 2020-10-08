27 ilde Narkonet-6 operasyonu: 59 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, internet üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilde eş zamanlı narkonet-6 operasyonu düzenledi. 59 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet, uyuşturucu tacirlerine ve kullanımına dış ortamlarda izin vermediği gibi sanal ortamda da müsaade etmiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştıran ve kullanımına özendiren şahıslara operasyon düzenlendi.

Narkonet-6 operasyonu, 27 ilde eş zamanlı düzenlendi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BASKIN

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk Ceza Kanunun 190.maddesi 1/C ve 2.fıkralarında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükümleri düzenlenmiştir.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortaklığı ile yürütülen 'NARKONET-6 Operasyonu' kapsamında, internet üzerinden söz konusu suçu işlediği tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 27 ilimizde, 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat:06.30’da 160 ekip, 396 personel ve 18 narkotik detektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon neticesinde;

59 şüpheli şahıs yakalanmış, 24 firari şahsı yakalama çalışmaları halen devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

2 gram Esrar Maddesi,

8 gram Kenevir Tohumu,

0,5 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

4 adet Grinder (Öğütücü) ele geçirildi."