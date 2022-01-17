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Van'da terör operasyonu
FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda emniyet ekiplerinin yakaladığı 5 şahsa adli işlem başlatıldı
- İHA
- 17.01.2022 - 08:57
Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
"1 FETÖ ÖRGÜTÜ VE 4 PKK MENSUBU 4 ŞAHSA ADLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"
Açıklamada, "10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.