Van'da terör operasyonu

FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda emniyet ekiplerinin yakaladığı 5 şahsa adli işlem başlatıldı

Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"1 FETÖ ÖRGÜTÜ VE 4 PKK MENSUBU 4 ŞAHSA ADLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.