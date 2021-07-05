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    Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

    Çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurulurken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.U ise polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 18:28
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    Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

    Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni belirlenemezken, tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

    KAVGADA AYAĞINDAN VURULDU

    İki şahıs arasında çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu.

    Ayağından vurulan A.Y 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen S.U. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

    Bursa da silahlı kavga: 1 yaralı #1

    Bursa da silahlı kavga: 1 yaralı #2

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