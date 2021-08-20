28 Şubat davası: Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi tutuklandı

28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının ardından İstanbul’da ikamet eden 89 yaşındaki eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Çörekçi, sağlık sorunları sebebiyle savcılık katılan çıkarılmadı.

İnfaz işlemlerinin yapılmasını adliyenin nezarethanesinde bekleyen Çörekçi, daha sonra ise tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

"MÜŞTEREK FAİL" OLARAK SORUMLU TUTULDULAR

Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtay’ın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.