28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında, 13 sanığın “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar duyuruldu. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında 54. Hükümet’in meşru politikalarının engellenmeye çalışıldığını ve hükümetin düşürülme sürecinin başlatıldığını ifade etti.

HÜKÜMETE YÖNELİK TEHDİT VE ALGI OPERASYONLARI

Gerekçeli kararda, dönemin başbakan ve bakanlarına yönelik ağır hakaret ve tehditlerin yöneltildiği, basın ve yayın organları aracılığıyla toplumda algı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi. Bu süreç sonucunda 54. Hükümet’in istifası ve değişimiyle sonuçlanan “postmodern darbe” gerçekleştiği tespit edildi.

BATI ÇALIŞMA GRUBU'NUN ROLÜ

Kararda, Batı Çalışma Grubu yapılanmasının ve alt unsurlarının 28 Şubat sürecinde aktif şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi. Grubun, Anayasa ve yasalara aykırı biçimde 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni devirmeye yönelik stratejiler geliştirdiği ve toplantılarla kararlar aldığı ifade edildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARININ EYLEMLERİ

Yeniden yargılanan TSK mensubu sanıklar, Batı Çalışma Grubu’na dahil olarak alınan kararların uygulanmasına katkı sundu. Kararda, sanıkların hükümeti devirmeye yönelik faaliyetlere katıldığı ve stratejilerin yürütülmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

YÖK MENSUPLARININ SÜRECE KATKISI

Diğer sanıklar arasında yer alan YÖK üyesi Erdoğan Öznal ve YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz’ün, Batı Çalışma Grubu kararlarını YÖK’e ulaştırmak ve uygulanmasını sağlamakla görevli olduğu aktarıldı. Bu eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçunu oluşturduğu vurgulandı.

GEREKÇELİ KARARDAN ÖNE ÇIKAN TESPİTLER

Mahkeme, suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesiyle sınırlı olmadığını, tüm organizasyonel faaliyetlerle birlikte işlendiğini belirtti. Sanıkların, Batı Çalışma Grubu’nun karar ve stratejilerini hayata geçirerek hükümeti devirmeye yardım ettikleri sonucuna varıldı.

YARGITAY'IN BOZMA KARARI VE YENİDEN YARGILAMA

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bazı sanıklar hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onamış, diğer sanıkları ise “yardım eden” sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle dosyayı bozmuştu. Bozma kararı sonrası 16 sanık Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı.

13 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Yargılama sonucunda, vefat eden sanıklar dosyadan düşürülürken, 13 sanık hakkında “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası verildi.