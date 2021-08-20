28 Şubat mağdurlarından Hüsnü Can, Ankara 5’inci Ceza Mahkemesi'nin kararı hakkında, “Namaz kıldığımız için bizi dışlayanların aldığı cezadan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında 14 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Denizli’de yaşan 28 Şubat mağdurlarından Hüsnü Can, alınan kararı mutlulukla karşıladı.

5 bin kişi içerisinden 49’uncu olarak kazandığı askeri okuldan 2’ncilik ile mezun olan Hüsnü Can, göreve başladıktan sonra 28 Şubat post modern darbesi ile ihraç edilmesiyle hayatının girdiği zorlu süreci anlattı.

Tütün çapasından kazandığı yevmiyesini biriktirerek askeri okula gittiğini belirten Can, Deniz Kuvvetlerinden 1996 Aralık ayındaki yüksek askeri şura vesilesiyle ordudan disiplinsiz ve ahlaki durumdan ihraç edildiğini söyleyerek yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Eşim hamile ve askeri hastaneye kontrole götürüyorum. Kapalı olduğundan dolayı servise ikimiz ön taraftan binemedik. Kendim ön taraftan, eşimi ise arka taraftan bindirdim. Beraber görünmeyelim diye oldu ve bu benim içimde bir yaradır halen daha.

“İŞ ARAYAN DURUMUNA DÜŞTÜK”

Atıldıktan sonra piyasada iş arayan duruma düştük. Astsubayken normal maaşım, sosyal güvenliğim, eşime ve çocuğuma bakma hakkım varken iş arayan işsiz hükmüne geldik. Yaşımız belli yere geldiğinden dolayı, çünkü ben başçavuş rütbesinden atıldım ve gittiğimiz kapıların çoğundan geri döndüm. ‘Yaşın geçmiş, bu yaştan sonra bir şey yapamazsın’ diye bize çoğu insan geri döndürdü.

28 Şubat mağduru: Bizi dışlayanların aldığı cezadan mutluyuz ViDEO







“İRTİCA VE BAŞI KAPALI DİYE SOSYAL GÜVENLİKSİZ VE DOKTORSUZ BIRAKTILAR”

Yargıtay ve yargımız bu kararı vermekte yerden göğe kadar haklı. 3 bin kişiyi mağdur etmek ne demek. İrtica ve başı kapalı diye sosyal güvenliksiz ve doktorsuz bıraktılar.

“RÜTBELERİ SÖKÜLEREK SOSYAL GÜVENLİKLERİ OLMADAN YAŞASINLAR İSTİYORUM”

Bunların acısını Allah’tan diliyorum ki kendileri için de rütbeleri sökülerek, sosyal güvenlikleri olmadan yaşasınlar istiyorum. Bu kararı duymak mutluluk ötesi bir şey.

“NAMAZ KILIYORUZ DİYE BİZİ ATAMAZSINIZ”

Bana haksız yere bunları yaptıkları için çeksin cezalarını. Ben yüz kızartıcı bir suçtan atılmış olsam o zaman beni atmakta haklı diyeceğim. Ama benim eşim kapalı ve namaz kılıyoruz diye bizi atamazsın.”