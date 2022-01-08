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Beyoğlu’nda silahlı saldırı
- İHA
- 08.01.2022 - 10:01
- Güncelleme : 08.01.2022 - 10:19
İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu İbiş M., alacaklısı olan yabancı uyruklu Azed isimli şahsı arayarak borç verdiği 5 bin lirasını istedi.
Taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bir süre tartışma yaşandı.
Tartışma sonrasında Azed isimli şahıs, İbiş M.’ye borcunu vereceğini söyleyip Beyoğlu’nda belirttiği adrese gelmesini istedi.
KURŞUN YAĞDIRDI
Bunun üzerine İbiş M., 34 BIT 976 plakalı otomobiliyle Bülbül Mahallesi’ne gelerek beklemeye başladı.
O esnada motosikletle otomobile doğru yanaşan kimliği belirsiz iki saldırgan, İbiş M.’ye tabancayla kurşun yağdırdı.
Beyoğlu’nda silahlı saldırı VİDEO
YARALI HALDE ARACIYLA POLİSE GİDİP YARDIM İSTEDİ
Saldırganlar ardından geldikleri motosikletle hızla kaçarak kayıplara karıştı.
Yaşanan olay sonrasında neye uğradığını şaşıran İbiş M. yaralandığını fark edince, aracını Fatih’teki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sürerek polis ekiplerinden yardım istedi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İbiş M.’nin yaralı olduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağ ayağından yaralandığı tespit edilen genç, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırı anları da kameraya yansıdı.
POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI
Saldırının ardından gencin ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin plakasını tespit eden polis ekipleri, saldırganları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.