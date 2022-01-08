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    Beyoğlu’nda silahlı saldırı

    Yabancı uyruklu bir genç, borcunu almak için bir geldiği cadde üzerinde otomobilinin içerisinde beklediği esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 10:19
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    Beyoğlu’nda silahlı saldırı

    İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu İbiş M., alacaklısı olan yabancı uyruklu Azed isimli şahsı arayarak borç verdiği 5 bin lirasını istedi.

    Taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bir süre tartışma yaşandı.

    Tartışma sonrasında Azed isimli şahıs, İbiş M.’ye borcunu vereceğini söyleyip Beyoğlu’nda belirttiği adrese gelmesini istedi.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    Bunun üzerine İbiş M., 34 BIT 976 plakalı otomobiliyle Bülbül Mahallesi’ne gelerek beklemeye başladı.

    O esnada motosikletle otomobile doğru yanaşan kimliği belirsiz iki saldırgan, İbiş M.’ye tabancayla kurşun yağdırdı.

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı VİDEO

    YARALI HALDE ARACIYLA POLİSE GİDİP YARDIM İSTEDİ

    Saldırganlar ardından geldikleri motosikletle hızla kaçarak kayıplara karıştı.

    Yaşanan olay sonrasında neye uğradığını şaşıran İbiş M. yaralandığını fark edince, aracını Fatih’teki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sürerek polis ekiplerinden yardım istedi.

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    İbiş M.’nin yaralı olduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağ ayağından yaralandığı tespit edilen genç, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Saldırı anları da kameraya yansıdı.

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı #2

    POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

    Saldırının ardından gencin ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin plakasını tespit eden polis ekipleri, saldırganları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


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