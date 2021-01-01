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- Denizli'de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti
Denizli'de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti
11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
- 01.01.2021 - 17:52
- Güncelleme : 01.01.2021 - 17:59
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Cem D. ve 3 yaşındaki kardeşi Deniz D., traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı.
Deniz D. bir süre sonra traktörden düşerek tekerin altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.