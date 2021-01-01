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    Denizli'de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti

    11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 17:59
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    Denizli'de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti

    Denizli'nin Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Cem D. ve 3 yaşındaki kardeşi Deniz D., traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı.

    Deniz D. bir süre sonra traktörden düşerek tekerin altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Denizli de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti #1

    Denizli de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti #2

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