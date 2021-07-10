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- Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 10.07.2021 - 10:03
- Güncelleme : 10.07.2021 - 10:30
Türkiye, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan teröristlere yönelik açıklama yaptı.
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırı girişiminde bulundu.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırıya karşılık verildiğini aktaran MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"TERÖRE GEÇİT YOK"
Operasyonu Twitter hesabından duyuran MSB. "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.