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    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 10.07.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 10:30
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    Türkiye, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan teröristlere yönelik açıklama yaptı.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırı girişiminde bulundu.

    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Saldırıya karşılık verildiğini aktaran MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG li terörist öldürüldü #1

    "TERÖRE GEÇİT YOK"

    Operasyonu Twitter hesabından duyuran MSB. "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG li terörist öldürüldü #2

    Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG li terörist öldürüldü #3

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