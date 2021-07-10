Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Türkiye, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan teröristlere yönelik açıklama yaptı.

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırı girişiminde bulundu.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıya karşılık verildiğini aktaran MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





"TERÖRE GEÇİT YOK"

Operasyonu Twitter hesabından duyuran MSB. "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.



