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    Bodrum’da orman yangını

    Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.
    • AA
    • 03.09.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 14:05
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    Bodrum’da orman yangını

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı mevkisindeki yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Ekipler yangına havadan 2 helikopter ve karadan müdahalede bulundu.

    Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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