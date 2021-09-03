Bodrum’da orman yangını

Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı mevkisindeki yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekipler yangına havadan 2 helikopter ve karadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.