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    Muş'ta PKK operasyonu

    Muş merkez ile Varto ve Bulanık ilçelerinde terör örgütü ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 16.09.2020 - 06:45
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    Muş'ta PKK operasyonu

    PKK terör örgütü ve iş birlikçilerinin eylemlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ediliyor.

    Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    İl merkezi ile Varto ve Bulanık'da gerçekleştirilen operasyonda, "silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek" suçundan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına için de çalışmalar devam ediyor.

    Muş ta PKK operasyonu #1

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildi.

    Muş ta PKK operasyonu #2

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