Çorum'da bıçakla saldırı sonucu ağır yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi, Bahabey Caddesi civarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 32 yaşındaki İlker K.'ye bıçaklı saldırıda bulundu ve olay yerinden kaçtı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucu ağır yaralandı

Saldırgan tarafından göğsüne aldığı bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan İlker K.'ye, olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

Yaralı, ekipler tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İlker K. yoğun bakıma alındı.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için harekete geçti ve çalışma başlattı.