3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ile irtibatlı şahıslar gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, sınırlarda göz açtırmıyor.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

FETÖ İLE İLİŞKİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışma sonrası İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç, M.Ç. ve İ.K gözaltına alındı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığı'na getirildi.