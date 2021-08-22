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    3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ile irtibatlı şahıslar gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.08.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 10:58
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    3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Güvenlik güçleri, sınırlarda göz açtırmıyor.

    Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

    FETÖ İLE İLİŞKİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan çalışma sonrası İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç, M.Ç. ve İ.K gözaltına alındı.

    FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığı'na getirildi.

    3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan a kaçarken yakalandı #1

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