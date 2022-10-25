3 ilde akaryakıtta hileli pompa operasyonu

Eskişehir, Burdur ve Kütahya'da akaryakıt istasyonlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, pompalardaki verileri silerek yüz binlerce liralık kaçakçılık yapılan sistemler ele geçirildi.

Türkiye'de son dönemde akaryakıt ürünlerinde yaşanan zamlardan sonra kaçakçıların bu yöndeki girişimleri arttı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı açısından riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı.

3 ilde operasyon

DHA'nın haberine göre yapılan çalışmalar sonucunda bilgi ve belgeleri toplayan ekipler, operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda istasyonlarda, pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerinin devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan ve aynı zamanda yazar kasalardan satış verilerinin silinmesi sağlayan düzenekler tespit edildi.

Kasaları devre dışı bırakan düzenek

İlk operasyon Eskişehir’de, bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi. Söz konusu istasyonda otomasyon ve yazar kasaları devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satmaya imkan sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı, ayrıca istasyonda bulunan yazar kasalar ve ara birim ünitelerinin bazılarının mühürsüz olduğu tespit edildi.

Diğer operasyon ise Burdur’da düzenlendi. İstasyonda savcılık talimatıyla detaylı arama yapan ekipler, kaçak akaryakıt satışı yapılmasını sağlayan birçok malzeme ele geçirdi.

Aramada; otomasyon sistemine paralel çalışan ara birim ünitesi, pompa beyni, prop, paralel çalışan sistemi kontrol eden kumanda, yazar kasa silmede kullanılan programlı bir bilgisayar ile tüp dolumu yapılan dönüştürücüler ele geçirildi.

"Yüz binlerce lira zarar engellendi"

Kütahya'daki operasyonda ise istasyonda otomasyon sistemini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satışına olanak sağlayan düzenek tespit edildi.

Kaçakçıların, yapılan yasa dışı düzeneğe DVR (dijital kayıt cihazı) cihazı görünümü verdiği ortaya çıkarıldı.

Operasyonlar sonucunda, farklı yöntemler kullanarak kaçak akaryakıt satışı yapılması ve kamunun yüz binlerce lira zarara uğratılmasının engellendiği belirtildi.





















