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3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında karar açıklandı

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında karar açıklandı

Direksiyona alkollü bir şekilde geçerek 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan Ömer Yağcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum oldu.