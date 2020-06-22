3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, katili aranıyor

Birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı. Polis, katil sevgilinin peşinde...

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta Harun Sezer, 1.5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme atarak dövdü.

Küçük çocuk, aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

MEZARLIĞA GÖMDÜ

Yaralama gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'yi evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Sezer, 6 gün sonra da yaşanan olayı, akrabalarına anlatıp, kaçtı.

ANNE İTİRAF ETTİ

Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner'i gözaltına alındı. Alperen'in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi. Alperen'in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan anne Emel Önder, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun'dan çok korktuğu için oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Emel Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Polis Harun Sezer'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Pınarbaşı ilçesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evli ve çocuklu olduğu orata çıkan Sezer'i yakalamak için gidebileceği tüm adresleri tek tek arıyor. Alperen Ekinci'nin otopsi işlemlerinin tamamladığı, bugün ilçede, toprağa verileceği öğrenildi.